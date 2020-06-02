В Харькове задержали парней с оружием, патронами и наручниками, которые собирались разыграть друга

1 июня в 23:35 на спецлинию позвонили жители Индустриального района, сообщив, что видят на улице группу мужчин с оружием в руках. Как рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что восемь парней — от 18 до 30 лет — решили разыграть своего приятеля, поздравив его с Днем рождения. При себе у молодых людей нашли наручники, а также макеты автомата, двух пистолетов и патронов к ним. Как пояснили в полиции, все предметы относятся к категории сувениров.

Факт происшествия зарегистрировали в Едином журнале правонарушений Индустриального района.