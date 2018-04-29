В Харькове задержали педофила

29 апреля 2018 г. 18:14
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В полицию поступили заявления от трех жительниц Индустриального района Харькова о том, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их малолетних сыновей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника.

Правоохранители установили, что мужчина пригласил к себе домой 9 и 11-летних мальчиков и предлагал им раздеться и делать развратные действия.

Также в душе одного из бассейнов города обнаженный злоумышленник подходил с непристойными предложениями к 11-летнему подростку.

56-летнему злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

«В настоящее время он задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, - рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев. - Мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 8 лет лишения свободы»

Следствие продолжается.

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