В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

09 июля 2017 г. 13:20
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Сегодня ночью патрульные получили информацию о драке на улице Дыбенко.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время празднования дня рождения произошла ссора между гостями. Со слов присутствующих, двое граждан стали инициаторами драки, после чего скрылись с места происшествия.

Один из граждан сообщил полисменам о том, что якобы один из участников драки изнасиловал его знакомую.

Во время проверки информации и поисков, патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину вблизи другого дома. Неизвестный вел себя агрессивно, кричал и отказывался выполнять законные требования полицейских. Полицейские задержали мужчину. Для проверки информации об изнасиловании патрульные доставили гражданина в Московский отдел полиции, где потерпевшая уже писала заявление на задержанного. Кроме этого, полицейские составили на гражданина два административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Коап.

Задержанного передали следователю.

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