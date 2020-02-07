В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

07 февраля 2020 г. 8:20
1 просмотр

В Харькове полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило заявление о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.

Полиция выехала на место происшествия, где было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 12 лет заключения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.