В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

В Харькове полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило заявление о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.

Полиция выехала на место происшествия, где было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 12 лет заключения.