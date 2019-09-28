 

В Харькове задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Волчанском районе

28 сентября 2019 г. 14:05
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В Харькове по подозрению в убийстве товарища задержали 58-летнего жителя Харьковщины, который скрывался от полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 сентября в полицию от 74-летнего жителя Волчанского района поступило сообщение о том, что в своем домовладении в селе Бугаевка он обнаружил тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что накануне происшествия вечером в дом заявителя пришли товарищи, с которыми они распивали алкогольные напитки. 

После встречи хозяин дома лег спать, а гости продолжили пить. Затем между ними возник конфликт. В результате 58-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение своему товарищу, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили, что подозреваемый, 58-летний житель села Бугаевка, скрывается в Харькове.

Его разыскали и задержали.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, как сообщалось ранее, по подозрению в совершении убийства жителя Бугаевки правоохранители разыскивали Рустама Тухтаева Махмудовича, 1961 года рождения.

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