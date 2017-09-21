В Харькове задержали подозреваемого в убийстве на Привокзальной площади

Харьковские правоохранители задержали мужчину за убийство на Привокзальной площади.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По их информации, мужчина в течение почти недели скрывался в одном из хостелов Харькова. Он является жителем другой области, в тот вечер находился в нетрезвом состоянии. Во время внезапно возникшего конфликта напал на женщину и мужчину с ножом. После совершенного скрылся.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 2 п.13 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ст. 115 ч. 2 п.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признает свою вину.

Напомним, информация о происшествии поступила 14 сентября в 19:30.

В Харьковскую городскую клиническую больницу были доставлены в тяжелом состоянии 37-летняя женщина и 33-летний мужчина с ножевыми ранениями поясницы. Медикам спасти женщину не удалось.