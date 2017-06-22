В Харькове задержали преподавателя университета при получении взятки

22 июня 2017 г. 12:56
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Накануне сотрудники полиции совместно со следователями отдела полиции разоблачили 41-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, доцент одной из кафедр, который является членом комиссии по защите дипломных работ, требовал и получил от студентки неправомерное денежное вознаграждение в размере 6500 гривен за содействие в написании и сдачи дипломной работы.

Продолжаются следственные действия по уголовному производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 

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