В Харькове задержали пьяного мужчину с пистолетом

17 сентября 2017 г. 11:48
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Инцидент произошел накануне, около 12:00 патрульные  в переулке Дербентском.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, прибыв по указанному адресу, полицейские увидели мужчину, который зашел на территорию частного домовладения и пытался попасть в дом.

Как объяснил гражданин, в этом доме якобы находится его женщина, которую он хочет забрать.

Во время поверхностного осмотра мужчины правоохранители обнаружили пистолет. Участники события имели признаки алкогольного опьянения.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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