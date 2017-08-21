В Харькове задержали супружескую пару за продажу наркотиков

21 августа 2017 г. 16:17
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20 августа задержали супружескую пару, которая продавала наркотические средства на территории ТЦ Барабашово и Харькова.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, задержанными оказались 39-летний гражданин Нигерии и 33-летняя гражданка Украины.

В торговом павильоне обнаружено около 60 граммов вещества растительного происхождения, похожего на каннабис.

По месту жительства супругов обнаружили каннабис в 40 полимерных пакетах общим весом около 3-х килограммов, - рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области Анастасия Томилина.

В настоящее время мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 

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