 

В Харькове задержали уличного грабителя

02 августа 2019 г. 16:37
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В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который ограбил прохожего.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило заявление от 58-летнего мужчины о том, что неизвестный завладел его сумкой, в которой находился фотоаппарат, мобильный телефон и личные вещи.

Злоумышленника полицейские установили. Он попытался убежать, но его задержали.

 Грабителем оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Вещественные доказательства изъяты.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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