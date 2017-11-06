В Харькове задержали вероятных воров аккумуляторов

Сегодня, около 4 часов утра правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей двое мужчин заглядывали в припаркованные автомобили, а затем ушли, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Проверив припаркованные авто, патрульные обнаружили, что у автомобиля Дэо Ланос открыт капот и отсутствует аккумулятор. Злоумышленников задержали на улице Бучмы. В их рюкзаках полицейские обнаружили два аккумулятора и инструмент. Откуда у них эти вещи, задержанные пояснить не смогли.

Патрульные вызвали не место оперативно-следственную группу Московского отдела полиции.