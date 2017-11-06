В Харькове задержали вероятных воров аккумуляторов

06 ноября 2017 г. 12:17
158 просмотров

Сегодня, около 4 часов утра правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей двое мужчин заглядывали в припаркованные автомобили, а затем ушли, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Проверив припаркованные авто, патрульные обнаружили, что у автомобиля Дэо Ланос открыт капот и отсутствует аккумулятор. Злоумышленников задержали на улице Бучмы. В их рюкзаках полицейские обнаружили два аккумулятора и инструмент. Откуда у них эти вещи, задержанные пояснить не смогли.

Патрульные вызвали не место оперативно-следственную группу Московского отдела полиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.