В Харькове задержали военнослужащего, который торговал оружием и боеприпасами

Харьковские правоохранители установили, что 35-летний военнослужащий организовал схему незаконного сбыта боеприпасов и огнестрельного оружия.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе досудебного расследования был задокументирован факт продажи мужчиной боеприпасов, 4 августа правоохранители задержали злоумышленника.

Во время проведения обыска по месту его жительства обнаружено и изъято 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам типа УЗРГМ, ружье и патроны калибра 5,45 мм.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.