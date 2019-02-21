В Харькове задержали вооруженную банду, которую подозревают в нападении на журналиста

Прокуратура совместно с УСБУ и Нацполицией области разоблачила группировку, которые хранили арсенал оружия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием.

Во время санкционированных обысков по местам проживания трех фигурантов изъяты два автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевая граната, травматическое и холодное оружие. Все мужчины - жители Харьковской области в возрасте от 33 до 40 лет.

По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями.

Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к нападению на харьковского журналиста и подготовке нападений на общественных активистов. Напомним, нападение на харьковского журналиста произошло в конце декабря прошлого года.

Злоумышленники избили и ограбили журналиста. По заявлению пострадавшего внесены данные в ЕРДР по ст. 345-1 и ч. 4 ст. 186 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста, грабеж, совершенный в крупных размерах).

Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела и избрании им меры пресечения.