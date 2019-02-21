В Харькове задержали вооруженную банду, которую подозревают в нападении на журналиста

21 февраля 2019 г. 17:16
79 просмотров

Прокуратура совместно с УСБУ и Нацполицией области разоблачила группировку, которые хранили арсенал оружия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием.

Во время санкционированных обысков по местам проживания трех фигурантов изъяты два автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевая граната, травматическое и холодное оружие. Все мужчины - жители Харьковской области в возрасте от 33 до 40 лет.  

По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями. 

Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к нападению на харьковского журналиста и подготовке нападений на общественных активистов. Напомним, нападение на харьковского журналиста произошло в конце декабря прошлого года.

Злоумышленники избили и ограбили журналиста. По заявлению пострадавшего внесены данные в ЕРДР по ст. 345-1 и ч. 4 ст. 186 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста, грабеж, совершенный в крупных размерах).

Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела и избрании им меры пресечения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.