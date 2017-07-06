В Харькове задержали женщину-фармацевта, которая продавала наркотики

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебным расследованием установлено, что осенью 2016 года 32-летняя фармацевт одной из аптек, расположенной в Московском районе города, без рецепта продала лекарства, которые включают в себя наркотическое средство.

Кроме того с санкции суда прокуратура провела обыски в аптечном учреждении, во время которого обнаружено и изъято почти 600 блистеров и более полусотни флаконов наркосодержащих лекарственных средств. Необходимые документы о происхождении лекарств отсутствовали. Кроме того, указанные медицинские препараты отпускались гражданам незаконно, без рецептов.

Сейчас продолжается досудебное расследование по другим фактам незаконной продажи лекарств, содержащих наркотические средства, в этой аптеке.

Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.