В Харькове задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом

В Харькове задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области установили местонахождение злоумышленника сотрудники Управления уголовного розыска

Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Приговором суда Дубай от 16.02.2010 вор заочно был приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на его арест был выдан в конце января 2016 года.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты.