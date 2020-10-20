В Харькове задержаны два гражданина Грузии, которые ограбили автомобиль

Злоумышленники у станции техобслуживания похитили из автомобиля харьковчанина борсетку с мобильным телефоном, банковскими картами и деньгами. С места совершения преступления они скрылись на автомобиле Nissan Almera.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о преступлении по улице Мерефянское шоссе поступило 17 октября. Приметы злоумышленников и описание транспортного средства сразу были переданы всем нарядам полиции. Уже через несколько часов на посту в поселке Высокий сотрудники патрульной полиции обнаружили и остановили автомобиль, который совпадал с описанием в ориентировке. В салоне автомобиля находились двое мужчин - граждане Грузии 35 и 46-ти лет.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.