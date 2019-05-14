В Харькове задержаны квартирные воры-рецидивисты (видео)

14 мая 2019 г. 16:51
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 13 мая воры проникли в квартиру, расположенную на улице Библика, и похитили оттуда деньги и изделия из золота. Сразу после совершения преступления они были задержаны оперативниками. В ходе досмотра работники полиции обнаружили и изъяли приборы для взлома секрета замка, «отмычки», деньги и другие ценности.

Злоумышленниками оказались неоднократно ранее судимые, наркозависимые 37, 38 и 39-летние местные жители. За время проведения оперативных мероприятий полицией установлена их ​​причастность к совершению 18 фактов краж на территории Харькова.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и сообщения о подозрении.

Следственные действия продолжаются.
 

 

Видео: 

Поліція затримала групу рецидивістів, причетних до скоєння 18 крадіжок на території міста Харкова

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