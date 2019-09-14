В Харькове задержаны одесские грабители

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14 сентября 2019 г. 19:20
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В Харьковской области за хищение в особо крупных размерах задержаны четыре преступника из Одессы. 

12 сентября сотрудниками Национальной полиции были задержаны молодые люди 20-24 лет. Во время обыска места их проживания и средства их передвижения - автомобиля Renault Laguna - были изъяты медицинские маски черного цвета, инструмент для взлома замков, радиостанции и прочие вещественные доказательства.

Одесситы обвиняются в хищении 7900 евро, 8250 долларов США и 90 тысяч гривен.

Все задержанные дают сведения по факту грабежа и других преступлений. Как сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области, на данный момент решается вопрос по избранию меры наказания в виде содержания под стражей.

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