В Харькове задержаны одесские грабители

В Харьковской области за хищение в особо крупных размерах задержаны четыре преступника из Одессы.

12 сентября сотрудниками Национальной полиции были задержаны молодые люди 20-24 лет. Во время обыска места их проживания и средства их передвижения - автомобиля Renault Laguna - были изъяты медицинские маски черного цвета, инструмент для взлома замков, радиостанции и прочие вещественные доказательства.

Одесситы обвиняются в хищении 7900 евро, 8250 долларов США и 90 тысяч гривен.

Все задержанные дают сведения по факту грабежа и других преступлений. Как сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области, на данный момент решается вопрос по избранию меры наказания в виде содержания под стражей.