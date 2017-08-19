В Харькове задержаны похитители иностранных номеров

Именно в таких дворах, где припарковано много автомобилей, и работали злоумышленники. Они выбирали машину с иностранными номерами, снимали их, а взамен оставляли записку с телефонным номером. Далее владельцу автомобиля нужно было позвонить и договориться о способе передачи денег за возврат номерных знаков. Большинству потерпевших прходилось выполнять требования - ведь восстановить номера можно только по месту регистрации транспортного средства, а это обошлось бы намного дороже. Накануне сотрудники патрульной полиции задержали одну из таких групп, промышлявшую на Салтовке, в одном из дворов по улице Валентиновской. Как сообщили в управлении патрульной полиции, это были трое мужчин которые успели не только похитить, но и спрятать шесть номерных знаков. Двое подозреваемых ранее были судимы за аналогичные преступления, а один и вовсе находится в розыске. В ходе отработки территории, копам удалось найти два литовских номерных знака. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Еще один подобный инцидент произошел по улице 23-го Августа. По словам инспектора управления патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, по прибытию правоохранителей на место, злоумышленник бросился бежать, чем и вызвал подозрения. Его задержали, а неподалеку обнаружили два номера немецкой регистрации.

Карина Курбанова, инспектор управления патрульной полиции г. Харьков

Патрульні оперативно прибули на місце події і, обстежуючи прилеглу територію, виявили громадянина, який підходив під опис заявника. А також неподалік виявили номери, який той, імовірно, скоріше за все, сховав, аби його не запідозрили в крадіжці.

Задержаный похитил номерные знаки, с целью получения выкупа за них, добавляет Карина Курбанова и отмечает, что на лобовом стекле автомобиля жертвы, также, была оставлена записка с телефонным номером. В настоящее время все подозреваемые переданы в следственный отдел для выяснения всех деталей проишествий.