В Харькове задержаны преступники, причастные к финансированию международной террористической организации

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при получении от «сторонников» более $7000, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.