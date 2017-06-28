В Харькове задушили студентку

Информация о происшествии поступила к правоохранителям накануне в 12:40.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харькоской области, 22-летняя девушка приехала в Харьков из соседней области и училась в одном из колледжей. Вчера вечером с ней прервалась связь, после чего владелец квартиры приехал в квартиру и обнаружил тело девушки. По предварительному заключению эксперта, она погибла в результате механической асфиксии.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств гибели девушки и лиц, причастных к совершению преступления.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.