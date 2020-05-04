В Харькове загорелось производственное предприятие: эвакуировано 15 человек

Сегодня, 4 мая, в 13:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном предприятии, что находится на улице Шевченко, 24.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковкой области, по прибытии спасателей на место пожара было установлено, что на 3-м этаже производственного пятиэтажного здания, в котором к тому же есть и офисные помещения, горит участок производства матрасов на площади 50 кв.м.

Из зоны сильного задымления газодымозащитниками эвакуировано наружу 15 работников данного предприятия. Еще 1 человека они спасли, так как помогли добраться до спасительного свежего воздуха. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 15:24. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и минимизировать последствия пожара.