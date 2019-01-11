Стало известно о состоянии пострадавших от обвала кровли торгового павильона в Харькове

Как сообщалось, 11 января, около 20:00, в Харькове, по проспекту Московскому, 256 произошло обрушение кровли строящегося торгового павильона.

В ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 сотрудников ГСЧС и 50 работников полиции.

В пресс-службе ХОГА сообщили о состоянии пострадавших.

«Под тяжестью снега произошло обрушение строительных конструкций. Внутри здания людей не было, но в результате обрушения пострадало 3 человека, которые в этот момент проходили рядом со зданием», - рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.

По информации директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, потерпевшие – женщины 26, 27 и 62 лет. Их жизни ничего не угрожает.

«У них легкие травмы – ушибы спины, травма носа. На месте им оказали необходимую помощь и отправили в больницу скорой помощи для дополнительного обследования», - уточнил Виктор Забашта.

Бригады «скорой» дежурили на месте происшествия до ликвидации последствий аварии.

Причины происшествия выясняются.

«На месте работает оперативно-следственная группа следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области для установления причин и обстоятельств происшествия», - рассказал Алексей Максимов.