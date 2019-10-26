 

В Харькове заминированы 84 объекта: проведена эвакуация

26 октября 2019 г. 18:13

Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 25 октября около 17:00.

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, на местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе проверки информации сотрудники полиции осмотрели 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов. С торговых центров правоохранители эвакуировали 708 человек, из больниц - 364 человека.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

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