В Харькове зарегистрировали подозрение на коронавирус COVID-19. Биоматериал пациента направили в Киев

В Харькове зарегистрировали подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом накануне сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.

По ее словам, в Харьковской лаборатории тест, который взяли у человека с подозрением на заражение, дал положительный результат. Однако подтвердить диагноз окончательно должны в Киеве. Но там лаборатория перегружена, поэтому проверка может длиться не менее двух дней.

Любовь Махота, директор Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины

25 березня в Харківській області зареєстрована одна підозра на захворювання коронавірусом. Вона з’явилася підтверджена на швидких тестах і на сьогодні біоматеріал направлений до міста Києва до національної референс-лабораторії для підтвердження

Подтвердил наличие нового подозрения на коронавирус в регионе и глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. По его словам, согласно протоколу Министерства здравоохранения, подозрение должно подтвердиться в Киеве. И уже после этого можно будет иметь официальный результат.

Между тем, в Харьковском городском совете эту информацию пока не комментируют.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Да, вчера вечером появилась такая информация. Её озвучил главный санитарный врач Харьковской области, но я её не владею

Вместе с этим, за нарушение правил карантина из-за пандемии коронавируса в области открыли еще одно уголовное производство. Раньше их было три. Два по торговле, один по должностным лицам горсовета Харькова.

Всего за нарушение правил карантина правоохранители составили 160 административных протоколов.

По состоянию на утро 26-го марта по всей территории Украины зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это 15 областей и город Киев. Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.