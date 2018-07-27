В Харькове женщина из ревности убила своего мужа

20 июля в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир дома по улице Штурмовой обнаружено тело 63-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что 19 июля погибший со своей 50-летней гражданской женой употребляли спиртное.

Между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой сожительница схватила нож и ударила мужчину ножом в грудь несколько раз.

После этого они легли спать, а утром мужчина скончался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.