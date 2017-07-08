В Харькове женщина свела счеты с жизнью из-за неразделенной любви

Инцидент произошел сегодня, около 11:00 на бульваре Ивана Каркача в Индустриальном районе.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, пострадавшая сидела на подоконнике 5 этажа жилого дома, громко разговаривала по мобильному телефону, плакала и высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

По предварительным данным, 30-летняя харьковчанка выпрыгнула из окна из-за неразделенной любви. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».