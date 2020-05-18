В Харькове женщина убила свою соседку

Вчера, 17 мая, в дежурную часть Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на Московском проспекте 55-летняя женщина нанесла ножевые ранения своей 68-летней соседке. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, в результате полученных травм пострадавшая скончалась.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.