В Харькове женщина убила свою соседку

18 мая 2020 г. 11:48
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Вчера, 17 мая, в дежурную часть Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на Московском проспекте 55-летняя женщина нанесла ножевые ранения своей 68-летней соседке. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, в результате полученных травм пострадавшая скончалась.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

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