В Харькове женщина вонзила нож в живот своему бывшему мужу

20 июня 2017 г. 14:42
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Накануне в отдел полиции поступила информация о том, что женщина нанесла тяжкие телесные повреждения 29-летнему мужчине. Об этом происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По их информации, между бывшими супругами произошла ссора на бытовой почве.

Пострадавший госпитализирован в больницу, он находится в реанимации, его состояние здоровья оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 8 лет.

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