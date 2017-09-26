В Харьковкой области вторые сутки горит свалка муссора

26 сентября 2017 г. 11:45
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Сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Купянского городского совета поступило 25 сентября в 7:55.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 200 кв.м. Кроме спасателей к тушению пожара были привлечены также волонтеры добровольного противопожарного формирования и работники Жилищно-коммунального предприятия № 1 г.. Купянск и 4 единицы коммунальной техники.

Общими силами огонь был локализован уже в 09:40. На сегодня ликвидация пожара продолжается, на полигоне остаются несколько локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов. Тушить такие пожары довольно сложно, ведь огонь распространяется внутри мусорного массива, при этом горение мусора сопровождается выделением большого количества токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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