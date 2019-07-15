В харьковских вузах взрывчатку не нашли - эвакуированы 900 человек

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 15 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи и специалисты взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции. Они обследовали 6200 кв. метров помещений и более 1000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 900 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского и Шевченковского отдела полиции.