 

В харьковских вузах взрывчатку не нашли - эвакуированы 900 человек

15 июля 2019 г. 16:06

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 15 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи и  специалисты взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции. Они обследовали 6200 кв. метров помещений и более 1000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 900 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского и Шевченковского отдела полиции.

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