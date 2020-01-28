В Харьковское СИЗО пытались пронести под видом йогурта наркотик

28 января 2020 г. 14:00
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Благодаря действиям сотрудников учреждений исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления, были предупреждены попытки доставки запрещенных предметов в охраняемые зоны. Об этом сообщили в Службе исполнения наказаний. 

Отмечается, что в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», при обыске содержимого посылки, поступившей заключенному П. от гражданки Т. было обнаружено неизвестно вещество, похожее на наркотик.

В пластиковой бутылке правоохранители обнаружили вещество белого цвета неизвестного происхождения, смешанное с йогуртом, внешне похожее на наркотическое средство.

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