В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы

18 ноября 2019 г. 8:28
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Сегодня, 18 ноября, в харьковском аэропорту задерживаются несколько авиарейсов.

Об этом сообщается на онлайн табло аэропорта.

Так, задержаны следующие рейсы:

рейс Харьков – Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:05, задержан до 12.00);
рейс Харьков - Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:30, задержан до 10:30);
рейс Харьков – Стамбул (по расписанию должен вылететь в 10:20, задержан до 10:50);

Причины задержки рейсов не сообщаются, однако со вчерашнего вечера в Харькове стоит густой туман.

 

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