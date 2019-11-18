В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы

Сегодня, 18 ноября, в харьковском аэропорту задерживаются несколько авиарейсов.

Об этом сообщается на онлайн табло аэропорта.

Так, задержаны следующие рейсы:

рейс Харьков – Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:05, задержан до 12.00);

рейс Харьков - Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:30, задержан до 10:30);

рейс Харьков – Стамбул (по расписанию должен вылететь в 10:20, задержан до 10:50);

Причины задержки рейсов не сообщаются, однако со вчерашнего вечера в Харькове стоит густой туман.