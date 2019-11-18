В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы

Сегодня, 18 ноября, в харьковском аэропорту задерживаются несколько авиарейсов.
Об этом сообщается на онлайн табло аэропорта.
Так, задержаны следующие рейсы:
рейс Харьков – Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:05, задержан до 12.00);
рейс Харьков - Киев (по расписанию должен был вылететь в 7:30, задержан до 10:30);
рейс Харьков – Стамбул (по расписанию должен вылететь в 10:20, задержан до 10:50);
Причины задержки рейсов не сообщаются, однако со вчерашнего вечера в Харькове стоит густой туман.