В Харьковском апелляционном суде нашли боеприпас: идет эвакуация

Сегодня, 10 сентября, около 13:00 в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда, который расположен на площади Героев Небесной Сотни, обнаружили боевой снаряд.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили сотрудники Службы судебной охраны.

Работа суда временно прекращена для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий.

«В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно» - говорится в сообщении.