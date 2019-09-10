 

В Харьковском апелляционном суде нашли боеприпас: идет эвакуация

10 сентября 2019 г. 13:48
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Сегодня, 10 сентября, около 13:00 в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда, который расположен на площади Героев Небесной Сотни, обнаружили боевой снаряд.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили  сотрудники Службы судебной охраны.

Работа суда временно прекращена для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий.

«В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно» - говорится в сообщении.

 

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