В харьковском детсаду отравились четверо детей

23 мая 2019 г. 16:52
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В Харькове на днях зарегистрировали 4 случая заболевания острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада № 58.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По данным службы инцидент зафиксировали 21 мая.

Всех заболевших детей госпитализировали в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.

В тот же день специалисты Госпродпотребслужбы начали проводить эпидемиологическое расследование по соблюдению заведением гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдению требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Сейчас в дошкольном учреждении проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения заболевания острыми кишечными инфекциями, проводятся  противоэпидемические мероприятия.

 

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