В харьковском экопарке шимпанзе покусали мужчину

Без части уха и пальцев остался сотрудник харьковского экопарка после нападения шимпанзе. Приматы набросились на мужчину, когда он зашел в их вольер. Сейчас работник экопарка в больнице - говорит, технику безопасности нарушил, чтобы разнять обезьян - хотел спасти самку от нападения самца.

Нападение произошло в этом зимнем вольере. Сюда приматов перевели с наступлением холодов. Доступа для посетителей здесь нет, внутрь никогда не заходят и сотрудники, говорят в экопарке - все оборудовано так, чтобы кормить животных дистанционно. Но вчера шимпанзе вели себя агрессивно, самец напал на самку. Кипер, который за ними следит, игнорируя риск, бросился на помощь - в итоге сам пострадал от укусов животных.

Валерия Иващенко, заместитель директора экопарка

Наш сотрудник, он опытный, более шести лет работает с приматами этими, подумал, что он в состоянии их разнять и попытался это сделать. // У нас вообще не было такого, чтобы заходили к ним в вольер, он преувеличил свои возможности для того, чтобы спасти обезьяну. Так как наш Роман – самец – начал очень сильно гонять нашу девочку, ее зовут Джульетта, и кусать ее. Эти крики услышал наш второй кипер, и пришла эта девушка спасать его, она сама не знала как, она оттолкнула шимпанзе назад в вольер, а его сразу дверь закрыли и отвели к нашим ветеринарам, где ему предоставили первую помощь.

Сергей, так зовут сотрудника, пострадавшего от обезьян, сейчас в больнице. В резульате нападения шимпанзе от лишился части уха и фаланг пальцев. Сейчас чувствует себя лучше - больше переживает о своих подопечных.

Сергей, сотрудник экопарка

Они кушали и не поделили какой-то фрукт между собой, завелись и начали биться. Жду, когда я на работу вернусь, конечно, жду. Это же маленькие дети, вы представляете, что такое маленькие дети, а вы их бросили!? А у меня самочувствие хорошее, меня подлатали, хорошо я себя чувствую.

В больнице Сергею придется провести как минимум неделю, говорят врачи. И хотя его состояние опасений не вызывает, укушенные раны - один из наиболее опасных, говорят врачи, чтобы избежать инфекционных осложнений, пациент принимает антибиотики.

Андрей Козаченко, зам. главного врача больницы скорой и неотложной помощи

Укусы, которые были нанесены, это укушенные раны уха и кисти, животные, грубо говоря, откусили ухо и пальцы. // Ту часть, которая сохранилась, ее обработали, постарались максимально ушную раковину сохранить, но какие-то фрагменты, безусловно, были утеряны, они откушены.// Полностью откушенных пальцев нет, то есть там часть где-то пострадала, в основном, это левая кисть, поэтому в плане инвалидизирования вряд ли это приведет к серьезным последствиям, он сможет работать кистью.

Шимпанзе Ромео и Джульетта этим летом стали родителями, почти два месяца ухаживали за малышом Джетом, но несколько дней назад самка отказалась его кормить - и сотрудникам пришлось забрать малыша. Возможно. именно с этим и связана агрессия, которую проявили животные, говорят специалисты. Сразу после инцидента пару разделили, но уже сегодня они снова в одном вольере - друг без друга не смогли, говорят в экопарке. Забирать животных из экопарка оснований нет, говорят в полиции.

Эдуард Кравецкий, зам. начальника Дергачевского отдела полиции

Дана подія тривала порядку 3-4 хвилин, у результаті чого йому вдалося їх скинути з себе та покинути клітку. На місці скоєння даного правопорушення було скоєно огляд, опитані всі працівники, які перебували та надавали медичну допомогу постраждалому2.17. СКЛ 3.27 Досвід мав, але наскільки виконані були усі інструкції щодо забезпечення охорони праці, буде встановлено у ході досудового розслідування3.38. ))

Опасности для посетителей шимпанзе не представляют, уверяют в экопарке. Всю зиму они будут жить в закрытом вольере, а когда потеплеет, все желающие снова смогут увидеть Ромео Джульетту в специальной клетке из ударопрочного стекла.

