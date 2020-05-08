В Харьковском горсовете проходят обыски

Сегодня утром, 8 мая, в здании Харьковского горсовета проходят обыски.

Также, по информации пользователей соцсетей, обыски проходят дома у некоторых городских чиновников.

В прокуратуре данную информацию подтвердили.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, прокуратурой области совместно со следственным управлением ГУНП и работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в г. Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Всего, по данным Чубенко, в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.