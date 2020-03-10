В харьковском госпитале скончался раненый на Донбассе 23-летний боец

В госпитале Военно-медицинского центра Северного региона в Харькове от ранений, полученных на Донбассе, скончался 23-летний украинский военнослужащий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию спикера медиа-центра Минобороны Украины в Харьковской области Виталия Саранцева.

23-летний боец служил в 72-й бригаде возле Золотого, Луганской области.

В харьковский госпиталь он был доставлен в госпиталь 4 марта. Он был ранен в голову и находился в тяжелом состоянии.

Сегодня защитник Украины скончался.