В харьковском госпитале скончался раненый на Донбассе 23-летний боец

10 марта 2020 г. 17:00
62 просмотра

В госпитале Военно-медицинского центра Северного региона в Харькове от ранений, полученных на Донбассе, скончался 23-летний украинский военнослужащий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию спикера медиа-центра Минобороны Украины в Харьковской области Виталия Саранцева.

23-летний боец служил в 72-й бригаде возле Золотого, Луганской области.

В харьковский госпиталь он был доставлен в госпиталь 4 марта. Он был ранен в голову и находился в тяжелом состоянии. 

Сегодня защитник Украины скончался.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.