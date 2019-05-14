В харьковском колледже взрывчатку не нашли: эвакуировано 900 человек

14 мая 2019 г. 14:37
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Сообщение о закладке взрывчатки в колледже на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории. Кроме того, эвакуировали 900 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

 

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