В харьковском метро искали взрывчатку

Накануне на Салтовской линии харьковского метро закрывали несколько станций.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Так, в 21:37 перекрыли на вход и выход станцию метро "Героев Труда". В 22:58 станция метро возобновила работу.

Также в 23:00 перекрыли станцию метро "Студенческая". Возобновили движение поездов в 23:30.

И в 23.35 закрыли на вход и выход станцию "Академика Павлова". Движение поездов возобновили 00.20.

На данный момент поезда в метро курсируют в обычном режиме.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, из-за сообщения о заминировании в метро искали взрывчатку.

Информация о заминировании метрополитена поступила в полицию 29 июля около 20.00.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр метрополитена на указанных станциях и прилегающей территории.

Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 291 человека.

Никаких взрывоопасных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.