В харьковском метро из-за пассажира стояли поезда

25 февраля 2020 г. 16:00
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В харьковском метро сегодня днем, 25 февраля, остановились поезда.

Об этом сообщают очевидцы в одном из местных Телеграм-каналов.

По их информации пассажиров метро, по селектору всем машинистам объявили об остановке на станциях.

"Стоим на Пушке (станция метро «Пушкинская») в метро, по селектору – всем машинистам остановиться по станциям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы метрополитена, задержка в движении поездов произошла из-за одного пассажира, который отказывался выходить из состава на станции "Исторический музей" и агрессивно себя вел.

В связи с этим состав не мог отправиться.

Как отмечается, из-за инцидента остальные поезда скорректировали свое движение.

 

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