 

В харьковском метро из-за подозрительного пакета задержали поезд

25 сентября 2019 г. 18:15
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На станции харьковского метрополитена "Научная" задержали состав из-за подозрительного предмета.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующие фото.

По их информации, в 17-00 состав, едущий в направлении Алексеевки, после закрытия дверей вагонов, не тронулся с места, а остался стоять.

На вопросы пассажиров, что происходит, машинист и дежурная по станции через громкоговоритель сообщили, что в последнем вагоне поезда кто-то оставил подозрительный полиэтиленовый пакет белого цвета.

На платформе появились полицейские и пошли в последний вагон для того, чтобы проверить содержимое пакета.

Тем временем в вагоне, заполненном людьми, стало душно и жарко.

Люди попросили машиниста открыть двери, но улышали, что по инструкции не положено.

Впрочем, ничего опасного в пакете не обнаружили – там была обычная бутылка с водой.

Поезд стоял около трех минут, а затем двери открылись, и все желающие вышли, а состав поехал дальше.

В пресс-службе метрополитена информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что в связи с этим состав задержали на две минуты, однако на график движения поездов метро инцидент не повлиял.

 

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