В харьковском метро из-за поломки поезда образовался затор на станции

Сегодня днем в харьковском метро на одной из станций поломался поезд.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, в 15:46 на станции «Южный вокзал» электропоезд не смог самостоятельно отправиться по техническим причинам.
Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров электропоезд с помощью вспомогательного подвижного состава был сдан в депо.
По данным пресс-службы метрополитена, в 16:01 движение по Холодногорско-заводской линии метро было восстановлено, однако пассажиры в соцсетях жаловались, что из-за длительного перерыва в графике движения поездов на платформе станции образовались заторы, и пройти пассажирам на вход и выход было затруднительно.
Фото с места событий опубликовали в соцсетях очевидцы.
В метрополитене извинились перед пассажирами за доставленные им неудобства.
«Просим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.