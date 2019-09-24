В харьковском метро из-за поломки поезда образовался затор на станции

Сегодня днем в харьковском метро на одной из станций поломался поезд.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, в 15:46 на станции «Южный вокзал» электропоезд не смог самостоятельно отправиться по техническим причинам.

Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров электропоезд с помощью вспомогательного подвижного состава был сдан в депо.

По данным пресс-службы метрополитена, в 16:01 движение по Холодногорско-заводской линии метро было восстановлено, однако пассажиры в соцсетях жаловались, что из-за длительного перерыва в графике движения поездов на платформе станции образовались заторы, и пройти пассажирам на вход и выход было затруднительно.

Фото с места событий опубликовали в соцсетях очевидцы.

В метрополитене извинились перед пассажирами за доставленные им неудобства.

«Просим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.