В харьковском метро на эскалаторе упала женщина

Сегодня утром в харьковском метро на станции "Пушкинская" произошло ЧП: на движущемся эскалаторе упала женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, пенсионерка упала на эскалаторе по личной неосторожности.

ЧП произошло в 9:05.

Сотрудники метрополитена вызвали на станцию бригаду скорой медицинской помощи.

Медики прибыли на место в 9:22 и оказали пострадавшей женщине помощь. От госпитализации она отказалась.