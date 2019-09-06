 

В харьковском метро на эскалаторе упала женщина

06 сентября 2019 г. 12:26
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Сегодня утром в харьковском метро на станции "Пушкинская" произошло ЧП: на движущемся эскалаторе упала женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, пенсионерка упала на эскалаторе по личной неосторожности.

ЧП произошло в 9:05.

Сотрудники метрополитена вызвали на станцию бригаду скорой медицинской помощи. 

Медики прибыли на место в 9:22 и оказали пострадавшей женщине помощь. От госпитализации она отказалась.

 

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