В харьковском метро на эскалаторе упала женщина

Сегодня утром в харьковском метро на станции "Пушкинская" произошло ЧП: на движущемся эскалаторе упала женщина.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.
По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, пенсионерка упала на эскалаторе по личной неосторожности.
ЧП произошло в 9:05.
Сотрудники метрополитена вызвали на станцию бригаду скорой медицинской помощи.
Медики прибыли на место в 9:22 и оказали пострадавшей женщине помощь. От госпитализации она отказалась.