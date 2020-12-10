В харьковском метро на рельсы упал мужчина (видео)

10 декабря 2020 г. 10:10
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Сегодня утром, 10 декабря, на станции метро «Академика Барабашова» на рельсы упал человек.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Как отмечается, движение поездов остановили, на станцию никого не пускают.

Как сообщил пресс-секретарь харьковского метрополитена Алексей Битнер, происшествие произошло в 9:52. На рельсы по собственной неосторожности упал мужчина. По предварительной информации, он оступился.

Его оперативно подняли на платформу.

В 9:57 движение поездов было возобновлено.

 

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