В харьковском метро нашли мальчика, который сбежал от матери и бродяжничал

07 октября 2020 г. 13:49
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В Харькове на станции метро "Победа" полицейские обнаружили пятилетнего мальчика, который находился без сопровождения взрослых.

Как рассказали в отделе полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области, ребенок убежал от матери и бродяжничал. После выяснения всех обстоятельств, его отправили в 24-ю городскую больницу.

Правоохранители провели с матерью мальчика профилактическую беседу и составили административный протокол по ч.2 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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