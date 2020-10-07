В харьковском метро нашли мальчика, который сбежал от матери и бродяжничал

В Харькове на станции метро "Победа" полицейские обнаружили пятилетнего мальчика, который находился без сопровождения взрослых.

Как рассказали в отделе полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области, ребенок убежал от матери и бродяжничал. После выяснения всех обстоятельств, его отправили в 24-ю городскую больницу.

Правоохранители провели с матерью мальчика профилактическую беседу и составили административный протокол по ч.2 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.