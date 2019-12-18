В харьковском метро нашли пропавшую 6-летнюю девочку

18 декабря 2019 г. 11:01
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В харьковском метро полицейские обнаружили пропавшего 6-летнюю девочку из поселка Липцы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявление об исчезновении ребенка поступило в полицию 17 декабря около 17:20. 

В тот же день в 19:30 маленькую жительницу поселка Липцы нашли на одной из станций метро и передали полицейским Липецкого отделения полиции. 

Как отметили в полиции, в отношении беглянки никаких противоправных действий совершено не было. 

Правоохранители провели с девочкой и ее родными профилактическую беседу.

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