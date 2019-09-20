В харьковском метро ограбили женщину

20 сентября в 9:10 в переходе станции метро возле банковской кассы ограбили 58-летнюю харьковчанку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленник выхватил из рук женщины кошелек и бросился наутек.
Полицейские мгновенно отреагировали и задержали его.
Грабителем оказался 30-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
За грабеж ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.