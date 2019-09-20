В харьковском метро ограбили женщину

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20 сентября 2019 г. 21:00
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20 сентября в 9:10 в переходе станции метро возле банковской кассы ограбили 58-летнюю харьковчанку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник  выхватил из рук женщины кошелек и бросился наутек. 

Полицейские мгновенно отреагировали и задержали его.

Грабителем оказался 30-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. 

За грабеж ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. 

 

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