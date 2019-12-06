В харьковском метро останавливались поезда

Сегодня утром, 6 декабря, около 8:15 на Холодногорско-Заводской линии метро остановились поезда.
Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав фото стоящих на платформе нескольких станций составов с открытыми дверьми.
«Стоит Холодногорско-Заводская линия метро. Ничего не сообщают, инфы нет». – сказано в сообщении.
Вскоре двери составов закрылись, и поезда продолжили движение.
В харьковском метрополитене пояснили причину утренней задержки движения поездов.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 8:13 по техническим причинам электропоезд не смог самостоятельно отправиться со станции «Площадь Конституции».
При этом отмечается, что уже в 8:18 движение по Холодногорско-заводской линии было восстановлено.
«Приносим извинения за временные неудобства!», - сказано в сообщении.