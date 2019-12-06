В харьковском метро останавливались поезда

06 декабря 2019 г. 9:22
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Сегодня утром, 6 декабря, около 8:15 на Холодногорско-Заводской линии метро остановились поезда.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав фото стоящих на платформе нескольких станций составов с открытыми дверьми.

«Стоит Холодногорско-Заводская линия метро. Ничего не сообщают, инфы нет». – сказано в сообщении.

Вскоре двери составов закрылись, и поезда продолжили движение.

В харьковском метрополитене пояснили причину утренней задержки движения поездов.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в  8:13 по техническим причинам электропоезд не смог самостоятельно отправиться со станции «Площадь Конституции».

При этом отмечается, что уже в 8:18 движение по Холодногорско-заводской линии было восстановлено.

«Приносим извинения за временные неудобства!», - сказано в сообщении.

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