В харьковском метро пассажир упал на рельсы

07 апреля 2019 г. 19:40
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В харьковском метро упал на рельсы пассажир.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, происшествие произошло на станции метро «Индустриальная» 6 апреля около 22:30.

По словам одних очевидцев, пассажир облокотившись о колонну, внезапно потерял равновесие и упал. По словам других - пытался поднять пакет, упавший на платформу.

По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, с контактного рельса сразу сняли напряжение, а пассажира подняли на платформу.

По предварительной информации, видимых телесных повреждений мужчина не получил, однако на место все же вызвали скорую помощь.

 

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